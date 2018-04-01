Mısır ordusunun Sina'daki operasyonları

KAHİRE (AA) - Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonlarda son bir hafta içinde 2'si asker, 6'sı silahlı militan olmak üzere 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, televizyonda yayımlanan görüntülü açıklamasında, operasyonlarda bu hafta 2 askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını belirtti.
Operasyonlarda, "tekfirci" olarak nitelediği 6 silahlı militanın öldürülerek etkisiz hale getirildiğini aktaran Rifai, 513 suçlu, şüpheli ve aranan kişinin de yakalandığı bilgisini verdi.
Hava kuvvetlerinin tekfirci unsurlara ait birçok noktayı hedef aldığını söyleyen Albay Rifai, batı ve güney sınırlarında tam kontrolün sağlandığını ifade etti.
Son açıklamalara göre, Mısır ordusunun "2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci gününde öldürülen silahlı militan sayısı 163'e yükseldi. Mısır ordusunun kaybı ise 24'e ulaştı.
Mısır ordusu, 9 Şubat'ta Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katıldığı "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.
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