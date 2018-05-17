Mısır ordusunun Sina'daki operasyonları

KAHİRE (AA) - Mısır ordusu, başta Sina Yarımadası olmak üzere ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda "silahlı tekfirci gruplardan" 19 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, "9 Şubat'ta başlatılan Sina 2018 Operasyonu kapsamında geçen günlerde başta Sina Yarımadası olmak üzere ülke genelinde yürütülen operasyonlarda silahlı tekfirci gruplardan 19 kişinin öldürüldüğü, 43 kişinin tutuklandığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca operasyonların başladığı şubat ayından bu yana öldürülenlerin sayısının 278'e, tutuklananların 4 bin 510'a yükseldiği, Mısır ordusunun ise 35 kayıp verdiği aktarıldı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı 9 Şubat'ta kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını bildirmişti.

