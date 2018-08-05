Mısır Ortodoks Kilisesi sosyal medya kullanımını yasakladı

KAHİRE (AA) - Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alındığı bildirildi.
Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıpti Ortodoks kilisesine bağlı ruhban manastırlarında sosyal medya platformu Facebook'un kullanımı yasaklandı.
İlk kez uygulandığı belirtilen rahiplik disiplin kararları gereği, internet üzerinde rahiplere ait sosyal medya hesaplarının kapatılması istendi.
Kahire'nin kuzeyindeki Vadi Natron Manastırına bir yıl boyunca hiç yeni rahip kabul edilmemesinin kararlaştırıldığı, ayrıca söz konusu manastırda rahiplik yapan bir kişiden bu sıfatın alınarak sivil hayata döndürüldüğü kaydedildi.
Kararların 29 Temmuz'da Vadi Natron'da Makaryos Manastırı'nda Başrahip Epfaniyos'un şüpheli ölümü üzerine alındığı belirtildi.
Öte yandan Papa 2. Tavadros, resmi Facebook sayfasını kapattığını duyurmuştu.
Ayrıca açıklamada, manastırı ziyaret eden Kıptilerin içerideki talimatlara uymaları ve sınırları aşmamaları çağrısında bulunuldu.
Resmi verilere göre 104 milyon nüfuslu Mısır'da Kıpti nüfusun 10 milyon olduğu tahmin ediliyor.
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum