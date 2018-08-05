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Mısır Ortodoks Kilisesi sosyal medya kullanımını yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 23:31 | Son Güncelleme

Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne bağlı ruhban manastırlarında Facebook kullanımına yasak getirildi

KAHİRE (AA) - Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alındığı bildirildi.

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıpti Ortodoks kilisesine bağlı ruhban manastırlarında sosyal medya platformu Facebook'un kullanımı yasaklandı.

İlk kez uygulandığı belirtilen rahiplik disiplin kararları gereği, internet üzerinde rahiplere ait sosyal medya hesaplarının kapatılması istendi.

Kahire'nin kuzeyindeki Vadi Natron Manastırına bir yıl boyunca hiç yeni rahip kabul edilmemesinin kararlaştırıldığı, ayrıca söz konusu manastırda rahiplik yapan bir kişiden bu sıfatın alınarak sivil hayata döndürüldüğü kaydedildi.

Kararların 29 Temmuz'da Vadi Natron'da Makaryos Manastırı'nda Başrahip Epfaniyos'un şüpheli ölümü üzerine alındığı belirtildi.

Öte yandan Papa 2. Tavadros, resmi Facebook sayfasını kapattığını duyurmuştu.

Ayrıca açıklamada, manastırı ziyaret eden Kıptilerin içerideki talimatlara uymaları ve sınırları aşmamaları çağrısında bulunuldu.

Resmi verilere göre 104 milyon nüfuslu Mısır'da Kıpti nüfusun 10 milyon olduğu tahmin ediliyor.

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Kıpti Ortodoks Kilisesi Kilise disiplin cezaları mısır Rahiplik

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