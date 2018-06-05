Mısır pirinç ithalatına başlayacak

KAHİRE (AA) - Pirinç ihracatı yapılan ve Dimyat pirinci ile ünlü olan Mısır'da hükümet pirinç ithal etme kararı aldı.
Başbakan Şerif İsmail başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "ülkede olası pirinç eksikliğinin giderilmesi ve piyasaların rahatlatılması için önümüzdeki dönemde pirinç ithalatına başlanması kararı alındığı" belirtildi
Açıklamada, ithal edilecek pirinç miktarı ve ithalatın başlangıç tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Mısır'da meclis kısa süre önce hükümete, "ziraat alanlarında yeni düzenlemeler yapma ve çok fazla su tüketen ürünlerin ekimine sınırlama getirme" yetkisi vermişti.
Mısır hükümeti Temmuz 2017'de de ihracatçı kurumlara pirinç ihracatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.
Etiyopya tarafından Nil suları üzerine yapılmakta olan Hedasi Barajı nedeniyle önümüzdeki yıllarda Mısır'ın Nil suları hissesinin düşmesi öngörülüyor. Mısır hükümeti bu nedenle çok fazla suya ihtiyaç duyan pirinç gibi ürünlerin yerine pamuk türü ürünlerin ekilmesini teşvik ediyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum