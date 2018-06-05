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Mısır pirinç ithalatına başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

Mısır hükümeti piyasaları rahatlatmak amacıyla pirinç ithal etmeyi kararlaştırdı

KAHİRE (AA) - Pirinç ihracatı yapılan ve Dimyat pirinci ile ünlü olan Mısır'da hükümet pirinç ithal etme kararı aldı.

Başbakan Şerif İsmail başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "ülkede olası pirinç eksikliğinin giderilmesi ve piyasaların rahatlatılması için önümüzdeki dönemde pirinç ithalatına başlanması kararı alındığı" belirtildi

Açıklamada, ithal edilecek pirinç miktarı ve ithalatın başlangıç tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da meclis kısa süre önce hükümete, "ziraat alanlarında yeni düzenlemeler yapma ve çok fazla su tüketen ürünlerin ekimine sınırlama getirme" yetkisi vermişti.

Mısır hükümeti Temmuz 2017'de de ihracatçı kurumlara pirinç ihracatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya tarafından Nil suları üzerine yapılmakta olan Hedasi Barajı nedeniyle önümüzdeki yıllarda Mısır'ın Nil suları hissesinin düşmesi öngörülüyor. Mısır hükümeti bu nedenle çok fazla suya ihtiyaç duyan pirinç gibi ürünlerin yerine pamuk türü ürünlerin ekilmesini teşvik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ithal mısır pirinç

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