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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:33 | Son Güncelleme

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

KAHİRE (AA) - Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün aradan sonra yeniden çift yönlü geçişlere açtı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze Şeridi'ndeki halkın sıkıntılarını hafifletmek adına insani durumlar ve mahsur kalanlar için çift yönlü olarak açılması yönünde talimat verdi.

Sınır kapısının açık kalacağı süreye ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır makamları, 18 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuş, daha sonra bu süreyi uzattığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Sınır kapısı herhangi bir sebep belirtilmeden 29 Haziran'da 3 gün için çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Hamas, Ekim 2017'de varılan uzlaşı anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının yönetimini, Kasım 2017'de Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretmişti.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi kapısı mısır Refah sınır

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