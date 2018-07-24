Mısır tarlasındaki kenevirler drone ile bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, mısır tarlasına ekili 1211 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi Beydere mevkisinde uyuşturucu madde operasyonu düzenledi.
Araştırmalarını havadan drone ile sürdüren ekipler, mısır tarlaları arasına ekili haldeki Hint kenevirlerini tespit etti.
Ekipler, boyları 2-3 metreyi bulan 1211 kök Hint keneviri ile 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili tarla sahibini gözaltına aldı.
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