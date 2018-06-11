KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkelerinin birbirlerine zarar vermeyeceğini belirtti.
Mısır'da resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen Etiyopya Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi.
Sisi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Vallahi, vallahi sizlere hiçbir zaman zarar vermeyeceğiz." dedi.
Sisi bu sözünün ardından Etiyopya Başbakanı'nın da aynı sözleri tekrar etmesini istedi. Bunun üzerine Sisi'nin ifadelerini aynen tekrar eden Ahmed, "Vallahi, Mısır'a Nil suları konusunda hiçbir zarar vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Arapça bilmediği düşünülen Ahmed'in, Sisi'nin sözlerini tekrar etmesi sırasında ilginç anlar yaşandı.
Sisi ayrıca Ahmed'in Kahire'yi ziyaretini, "Tarafların maslahatına aykırı olmayacak şekilde Nil suları konusunda bir anlaşmaya varılması adına iyi bir fırsat." şeklinde değerlendirdi.
Görüşmede sağlık ve tarım alanları gibi iki ülke arasındaki yatırımların artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu dile getiren Sisi, Etiyopya'da bir sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın gündeme geldiğini belirtti.
Sisi, Nahda Barajı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması ve bazı zorlukların aşılması çerçevesinde ikili iş birliği ve güveni desteklemek için önemli ölçüde yol katedildiğini söyledi.
Etiyopya Başbakanı ise, Nil sularından faydalanılması gerektiğini ifade ederek, Mısır halkına zarar verecek bir şey yapılmasından imtina edilmesi gerektiğini kaydetti.
Ahmed, bazı siyasiler ve basın mensuplarını da "iki ülke arasındaki anlaşmazlıktan faydalanmamaları" konusunda uyardı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında, altyapı hizmetlerine finans sağlanması için daha önce kararlaştırılan "Üçlü Fon"un uygulamaya geçilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Görüşmede ayrıca, Nahda Barajı, Güney Sudan, Somali'deki gelişmeler ve bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.
Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum