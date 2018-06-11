Görüşmede sağlık ve tarım alanları gibi iki ülke arasındaki yatırımların artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu dile getiren Sisi, Etiyopya'da bir sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın gündeme geldiğini belirtti.

Sisi ayrıca Ahmed'in Kahire'yi ziyaretini, "Tarafların maslahatına aykırı olmayacak şekilde Nil suları konusunda bir anlaşmaya varılması adına iyi bir fırsat." şeklinde değerlendirdi.

Sisi bu sözünün ardından Etiyopya Başbakanı'nın da aynı sözleri tekrar etmesini istedi. Bunun üzerine Sisi'nin ifadelerini aynen tekrar eden Ahmed, "Vallahi, Mısır'a Nil suları konusunda hiçbir zarar vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mısır'da resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen Etiyopya Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi.

Sisi, Nahda Barajı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması ve bazı zorlukların aşılması çerçevesinde ikili iş birliği ve güveni desteklemek için önemli ölçüde yol katedildiğini söyledi.

Etiyopya Başbakanı ise, Nil sularından faydalanılması gerektiğini ifade ederek, Mısır halkına zarar verecek bir şey yapılmasından imtina edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmed, bazı siyasiler ve basın mensuplarını da "iki ülke arasındaki anlaşmazlıktan faydalanmamaları" konusunda uyardı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında, altyapı hizmetlerine finans sağlanması için daha önce kararlaştırılan "Üçlü Fon"un uygulamaya geçilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Nahda Barajı, Güney Sudan, Somali'deki gelişmeler ve bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.

