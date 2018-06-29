Mısır ve Fransa, Libya seçimlerinde hemfikir

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Libya'da seçimlerinin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de bir araya gelen ikili Libya konusunu ele aldı.

Libya'da güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için çaba sarf etme konusunda istekli olduklarını, Libya'nın durumunun, Akdeniz bölgesi ve Mısır'ın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden iki cumhurbaşkanı, "meşruiyetin tek kaynağı" olması bakımından seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İkili görüşmede Libya ordusunu birleştirme ve emniyetin iyileştirilmesi çabalarının desteklenmesi gerektiğini de işaret edildi.

Suriye konusuna da değinen cumhurbaşkanları, krize siyasi çözüm yolu bulunması ile yeni anayasanın hazırlanması ve seçim hazırlıklarının desteklenmesi konularını görüştü.

Filistin meselesi konusunda Sisi, Mısır'ın "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde" adil ve kapsayıcı bir çözüme varılmasını hedefleyen uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.

Libya krizine bir çözüm bulmak amacıyla Fransa’da 29 Mayıs'ta düzenlenen ve 20’ye yakın ülke ile uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katıldığı konferansta, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılmasına karar verilmişti.

