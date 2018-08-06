Mısır ve Nijerya arasında askeri iş birliği

KAHİRE (AA) - Mısır'a resmi ziyarette bulunan Nijerya Savunma Bakanı Mansur Muhammed Dan Ali, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki'yle Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Mısır Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır ve Nijerya terörle mücadelede askeri iş birliği görüşmeleri yapıyor.
Açıklamada, askeri iş birliğinin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı, ortak eğitimler ve terörle savaş başta gelmek üzere ortak sorunlara karşı koordineli hareket etme konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Mısır, geçen Haziran ayında "Terörle Mücadele Bölge Merkezi" adıyla bir kurum kurma yönünde çalışmalar yürüttüğünü duyurmuştu. Yapılan duyuruda, özellikle Sahra altı Afrika ve sahil ülkelerine hizmet etmesi planlanan merkezin kıtadaki en büyük merkez olmasının planlandığına işaret edilmişti.
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