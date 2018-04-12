KAHİRE (AA) - Resmi ziyaret için Mısır'da bulunan Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya gelen iki lider yasa dışı göç meselesini ele aldı.
İkinci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması sebebiyle Sisi'yi tebrik eden Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa, "Mısır'ın yasa dışı göçmenleri karşılıksız kabul etmesi ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir politika geliştirmelerini umut ettiğini" söyledi.
Görüşmede ayrıca ekonomik işbirliği, terörle mücadele ve yasa dışı göç konularının yanı sıra, bölgesel meselelerin de değerlendirildiği ve bu çerçevede Filistin başta olmak üzere Suriye, Libya, Yemen ve Irak'taki gelişmelerin görüşüldüğü aktarıldı.
Mısır ve Portekiz, Ekim 2017'de turizm, hava taşımacılığı, spor ve gençlik konularına ilişkin ortak yardımlaşma protokolü imzalamıştı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kasım 2016'da Portekiz'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Sausa'yı ülkesine davet etmişti.
Portekiz'den Mısır'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde son ziyaret, 25 yıl önce devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde yapılmıştı.
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