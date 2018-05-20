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Mısır ve Sudan arasındaki "dizi" gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Sudan, Mısır televizyonlarında yayınlanan bir dizi nedeniyle Kahire yönetimine nota verdi

HARTUM (AA) - Sudan'ın, Mısır'ın Hartum büyükelçisine ülkesinde yayınlanan bir televizyon dizisinde Sudan'ın kötü yansıtılması nedeniyle nota verdiği bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini kaydetti.

Bu çirkin eylemin iki halka özellikle de Sudan'da ikamet eden Mısır vatandaşlarına zarar verdiğini belirten Hadır, bu kişilerin iki ülke arasındaki geçişi kolaylaştırma anlaşması doğrultusunda ve Mısır yönetiminin bilgisi dahilinde Sudan'da ikamet ettiğini vurguladı.

Hadır, söz konusu dizi nedeniyle 16 Mayıs'ta Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Usame Şeltut'a protesto notası verildiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
dizi mısır Nota Sudan televizyon

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