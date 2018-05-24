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Mısır ve Ürdün'den Filistin-İsrail doğrudan barış görüşmelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:37 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin ve İsrail arasında doğrudan barış görüşmelerinin tekrar başlamasının desteklenmesi konusunda fikir birliğine vardı

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve sürpriz bir çalışma ziyareti için Mısır'a gelen Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin ve İsrail arasında doğrudan barış görüşmelerinin başlamasının bölgenin istikrarına katkıda bulunacağı konusunda fikir birliğine vardı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki lider başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede liderlerin, Filistin ve İsrail arasında doğrudan barış görüşmelerinin başlamasının bölge istikrarına katkıda bulunacağı konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Uluslararası toplumun Filistin-İsrail doğrudan görüşmelerinin başlaması konusundaki çabalarının desteklenmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilen görüşmede, "Arap Barış Girişimi" çerçevesinde başlayacak olan doğrudan görüşmelerin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve bölgede yeni ufukların açılmasına vesile olacağının altı çizildi.

Görüşmede, Mısır ve Ürdün'ün, başta başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olmak üzere Filistin halkının haklarının savunulmasına tam destek verdiği kaydedildi.

Heyetlerarası görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma girişimleri ve ülkesinin arabuluculuğu konusunda Ürdün Kralı II. Abdullah'a bilgi verdiği kaydedildi.

Ürdün Kralı, Sisi'nin göreve geldiği 2014 yılından bu yana Mısır'ı 8 kez ziyaret etti.

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