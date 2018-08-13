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Mısır ve Yemen cumhurbaşkanları "Yemen'deki son durumu" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 22:23 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: "Yemen'in Araplar dışında başka güçler için bir nüfuz alanı haline gelmesini kesinlikle reddediyoruz" - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi: "Savaşın ve kendilerini İran'ın kollarına atan darbeci militanların neden olduğu şiddet ile aşırılıklardan kaynaklanan tüm sıkıntıların sona ermesini sabırsızlıkla bekliyoruz"

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yemen'in, Araplar dışındaki güçler için bir nüfuz alanı haline gelmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Resmi temaslar için Mısır'da bulunan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile başkent Kahire'de bir araya gelen Sisi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yemen'deki istikrarın sadece Mısır'ın ulusal güvenliği için değil bölgenin tamamının güvenlik ve istikrarı için fazlasıyla önem teşkil ettiğini" belirtti.

Sisi, "Yemen'in Araplar dışında başka güçler için bir nüfuz alanı haline gelmesini kesinlikle reddediyoruz. Yemen'in kardeş Arap ülkelerinin istikrar ve güvenliğini veya Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit eden bir alan haline gelmesini de kabul etmiyoruz." dedi.

Yemen'in istikrarı ve toprak bütünlüğünü daima desteklediklerini vurgulayan Sisi, bunun Mısır dış politikasındaki değişmez noktalardan biri olduğunu ifade etti.

Sisi ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin güçlü ve özel olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ise Mısır devleti ve halkının, ülkesine ve meşru yönetime verdiği desteğin yanı sıra on binlerce Yemenli aileye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, ülkesi ve halkı adına Mısır'a şükranlarını ifade ettiğini söyledi.

Hadi ülkesinin mevcut durumuna işaret ederek, "Savaşın ve kendilerini İran'ın kollarına atan darbeci militanların neden olduğu şiddet ile aşırılıklardan kaynaklanan tüm sıkıntıların sona ermesini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin bugün başlayan Mısır ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 25 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Araplar Hadi Sisi

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