KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yemen'in, Araplar dışındaki güçler için bir nüfuz alanı haline gelmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Resmi temaslar için Mısır'da bulunan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile başkent Kahire'de bir araya gelen Sisi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yemen'deki istikrarın sadece Mısır'ın ulusal güvenliği için değil bölgenin tamamının güvenlik ve istikrarı için fazlasıyla önem teşkil ettiğini" belirtti.

Sisi, "Yemen'in Araplar dışında başka güçler için bir nüfuz alanı haline gelmesini kesinlikle reddediyoruz. Yemen'in kardeş Arap ülkelerinin istikrar ve güvenliğini veya Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit eden bir alan haline gelmesini de kabul etmiyoruz." dedi.

Yemen'in istikrarı ve toprak bütünlüğünü daima desteklediklerini vurgulayan Sisi, bunun Mısır dış politikasındaki değişmez noktalardan biri olduğunu ifade etti.

Sisi ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin güçlü ve özel olduğunu dile getirdi.