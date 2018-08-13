KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire'de resmi temaslarını sürdüren Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz trafiği güvenliğini" görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Hadi, Kahire'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda yeniden bir araya geldi.

Toplantıda, Yemen'deki mevcut durumun Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz trafiğini olumsuz etkilemesini engellemek için Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb'teki güvenliğin güçlendirilmesi kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin meseleler ele alındı.

Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki çabaların kesinlikle devam etmesi gerektiğin vurgulandığı toplantıda, söz konusu çabaların Yemen'in yeniden imar sürecinin en kısa sürede başlaması ve kardeş Yemen halkının maruz bırakıldığı sıkıntıların sona erdirilmesinin önünü açtığı ifade edildi.