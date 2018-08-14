"Mısır'a adalet bir gün gelecek"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Mısır'ın Devrimin Yarını Partisi Lideri ve eski cumhurbaşkanı adayı Dr. Eymen Nur, "Rabia şehitleri ve Mısır'da 25 Ocak'tan bu yana verilen devrim şehitlerinin aileleri sabırlı olun; gökyüzünün adaleti biraz gecikebilir ama gelmeli. Mısır'a adalet elbet bir gün gelecek ve gerçekleşecek." dedi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasını protesto için başkent Kahire'deki Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda meydanlarında bir araya gelen göstericilere 14 Ağustos 2013'te keskin nişancılarca ateş açılmasının ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin üzerinden beş yıl geçti.

Eymen Nur, Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki katliamın 5. yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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- "İdam hükümleri fikrini reddediyorum"

Nur, Mısır'da mahkemenin, aralarında şehit Esma el-Biltaci'nin babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermesine ilişkin, "Liberal biri olarak idam hükümleri fikrini reddediyorum. Özellikle ülke siyasi davalarda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa. Bizler yüzlerce kişi hakkında idam kararı alınmış bir durum karşısındayız. Haklarında verilmiş suçlar sadece siyasi, kendi görüşlerini ifade etmekle alakalı suçlar." diye konuştu.