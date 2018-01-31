HABER

Mısır'da 10 sanık hakkında idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:39 | Son Güncelleme

-Mısır'da mahkeme, "İmbabe terör hücresi davası"nda 10 sanık hakkında idam kararı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da 8'i tutuklu 2'si firari 10 sanık hakkında idam kararı verildiği ve sanıkların dosyasının görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderildiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Giza Ceza Mahkemesi, 2013 - 2015 yılları arasında terör hücresi oluşturmak ve terör faaliyetinde bulunmakla suçlanan 10 sanık hakkında idam kararı verdi.

Kamuoyunda "İmbabe terör hücresi davası" olarak bilinen yargılama sürecinde sanıklar, yasa dışı terör örgütü kurmak, devlet kurumlarına zarar vermek, milli birliğe kastetmek, Hristiyanların kurumlarına saldırmak, ateşli silah bulundurmak, kamu düzenini bozmak ve güvenlik güçlerine saldırmakla suçlanmıştı.

Toplamda 16 sanığın yargılandığı davada bütün sanıklar ile ilgili karar duruşmasının gelecek 10 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

Savcılık sanıkların dosyasını 2 Nisan 2015'te mahkemeye sevk etmiş ve ilk duruşma 2015 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmişti.

Mısır yasalarına göre, haklarında idama hükmedilen sanıkların tamamının dosyası ülke müftüsüne görüşü alınmak üzere gönderiliyor. Müftünün kararının bağlayıcılığı bulunmuyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.