Mısır'da 10 sanık hakkında idam kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 8'i tutuklu 2'si firari 10 sanık hakkında idam kararı verildiği ve sanıkların dosyasının görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderildiği belirtildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Giza Ceza Mahkemesi, 2013 - 2015 yılları arasında terör hücresi oluşturmak ve terör faaliyetinde bulunmakla suçlanan 10 sanık hakkında idam kararı verdi.
Kamuoyunda "İmbabe terör hücresi davası" olarak bilinen yargılama sürecinde sanıklar, yasa dışı terör örgütü kurmak, devlet kurumlarına zarar vermek, milli birliğe kastetmek, Hristiyanların kurumlarına saldırmak, ateşli silah bulundurmak, kamu düzenini bozmak ve güvenlik güçlerine saldırmakla suçlanmıştı.
Toplamda 16 sanığın yargılandığı davada bütün sanıklar ile ilgili karar duruşmasının gelecek 10 Mart'ta yapılacağı belirtildi.
Savcılık sanıkların dosyasını 2 Nisan 2015'te mahkemeye sevk etmiş ve ilk duruşma 2015 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmişti.
Mısır yasalarına göre, haklarında idama hükmedilen sanıkların tamamının dosyası ülke müftüsüne görüşü alınmak üzere gönderiliyor. Müftünün kararının bağlayıcılığı bulunmuyor.
(AA)
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