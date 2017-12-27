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Mısır'da 11 kişiye idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 23:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Askeri mahkeme, kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis" olarak bilinen davada yargılanan aralarında eski bir subayın da bulunduğu 11 sanığı idam cezasına çarptırdı

KAHİRE (AA) - Mısır'da askeri ceza mahkemesi, kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis" olarak bilinen davada yargılanan aralarında eski bir subayın da bulunduğu 11 sanık hakkında idam kararı verdi.

Savunma heyeti üyelerinden Avukat Halid el-Mısri, yaptığı açıklamada, askeri mahkemenin söz konusu davada 17 şiddet olayına karışmakla suçlanan 11 sanığı (10'u firari) idam cezasına çarptırdığını belirtti.

Söz konusu sanıkların arasında "Murabitun" isimli silahlı bir örgütün lideri ve aynı zamanda eski bir subay Hişam Aşmavi'nin (firari) de bulunduğunu ifade eden Mısri, mahkemenin ayrıca 81 sanık (57'si firari) hakkında da 3 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiğini aktardı.

Mahkeme sanıklara, 2014 ve 2015 yılları arasında "kasten adam öldürme, polise ait ve diplomatik tesislere saldırı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişiminde bulunma" suçlaması yöneltmişti.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.

Mısır'da askeri ceza mahkemesi, 28 Kasım'da söz konusu 11 sanığın dosyasını idamlarına ilişkin görüş alınması için müftülüğe göndermişti.

Mısır'da dün Sina Yarımadası'nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 15 mahkum, İskenderiye ve Bahira kentlerinde idam edilmişti.

(AA)

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