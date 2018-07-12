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Mısır'da 11 kişiye idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 22:24 | Son Güncelleme

"Şiddet olaylarına karıştığı ve cinayet işlediği" iddiasıyla yargılanan 11 sanık hakkında idam kararı verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkemenin "şiddet olaylarına karıştığı ve cinayet işlediği" iddiasıyla yargılanan 11 sanık hakkında idam kararı verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2015'te Mısır'ın doğusunda polis aracına ateş açılması sonucu bir kişinin ölümü, 4'ünün de yaralanması ile sonuçlanan saldırıdan sorumlu tutulanların bugün görülen duruşmasında, Delta En-Nil Ceza Mahkemesi, şiddete karışma ve cinayet suçlarından 11 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Söz konusu 11 sanıktan 4'ü duruşmada yer alırken 7 kişinin gıyabında yargılandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
idam mahkeme mısır

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