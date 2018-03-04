Mısır'da 11. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de 11. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı.
Festivalde Mısır'ın yanı sıra İsviçre, Kanada, Hollanda, Arjantin ve Norveç'in de arasında bulunduğu 34 ülkeden 54 film yer alıyor.
Lübnan'ın onur konuğu olduğu festival, 9 Mart'ta sona erecek.
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