HABER

Mısır'da 11. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 05:01 | Son Güncelleme

Mısır'da 11. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de 11. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı.

Festivalde Mısır'ın yanı sıra İsviçre, Kanada, Hollanda, Arjantin ve Norveç'in de arasında bulunduğu 34 ülkeden 54 film yer alıyor.

Lübnan'ın onur konuğu olduğu festival, 9 Mart'ta sona erecek.

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Uluslarararası Kadın Filmleri Festivali mısır

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.