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Mısır'da "2. Şarm eş-Şeyh Film Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Mısır'da "2. Şarm eş-Şeyh Film Festivali" başladı

KAHİRE (AA) - Mısır'da "2. Şarm eş-Şeyh Film Festivali" başladı.

Şarm eş-Şeyh kentinde Kültür Bakanı İnas Abd ed-Dayim ve Mısırlı oyuncu Leyla Alevi'nin de hazır bulunduğu festivalin açılışı yapıldı.

Mısır, ABD, Filistin, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Irak'ın da arasında bulunduğu 28 ülkeden 68 filmin yer aldığı festival 6 gün sürecek.

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mısır Şarm eş-Şeyh Film Festivali

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