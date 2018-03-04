KAHİRE (AA) - Mısır'da "2. Şarm eş-Şeyh Film Festivali" başladı.
Şarm eş-Şeyh kentinde Kültür Bakanı İnas Abd ed-Dayim ve Mısırlı oyuncu Leyla Alevi'nin de hazır bulunduğu festivalin açılışı yapıldı.
Mısır, ABD, Filistin, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Irak'ın da arasında bulunduğu 28 ülkeden 68 filmin yer aldığı festival 6 gün sürecek.
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