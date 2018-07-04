KAHİRE (AA) - Mısır'da, "terör örgütü DEAŞ'a mensup olmak" ve "şiddet eylemlerinde bulunmak" suçlamasıyla 241 kişinin terör listesine alındığı bildirildi.
Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Kahire Ceza Mahkemesi, DEAŞ'a bağlı "Sina Vilayeti" örgütüne mensup olmak ve Kuzey Sina'da emniyet güçlerine saldırı düzenlemek ya da yardım ve yataklık etmek suçlamasıyla 241 kişiyi 5 yıl süreyle terör listesine aldı.
Sanıklar, "kamu kurumlarına, silahlı kuvvetlere ve polis mensuplarına yönelik saldırılara, terör olaylarına karışmak" gibi suçlarla itham edilmişti.
Resmi gazetede yayımlanmasının ardından 60 gün içinde söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğu belirtiliyor.
Kahire Ceza Mahkemesi, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" örgütünü terör listesine almıştı.
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