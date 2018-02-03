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Mısır'da 266 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Mısır'da 266 kaçak göçmen yakalandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da geçen hafta Avrupa'ya yasa dışı yollardan gitmeye çalışan 266 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mısır Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta boyunca Avrupa'ya yasa dışı göç teşebbüsünde bulunan 266 kişinin yakalandığını belirtti.

Rifai, söz konusu kişilerin, hukuki işlemler için ilgili birimlere gönderildiğini kaydetti.

Yasa dışı göçün önemli noktalarından olan Mısır'da 2017'nin ilk yarısında 3 binden fazla yasa dışı göçmenin yakalandığı ifade ediliyor.

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