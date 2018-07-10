Mısır'da 2'si bebek 3 çocuğun çürümüş cesetleri bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir caddenin kenarında 2'si bebek 3 çocuk cesedi bulundu.

Ülkenin en önemli devlet gazetelerinden "El-Ahram"ın haberine göre, polis Kahire'nin batı kesiminde bir cadde kenarına terk edilmiş halde 3 ceset buldu. Örtüye sarılmış olarak bulunan cesetlerin 18 aylık ve 2 yaşında iki bebek ile 5,5 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu belirtildi.

Yapılan ilk incelemelere göre söz konusu çocukların birkaç gün önce ölmüş olabileceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılarak cesetlere otopsi yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan yerel medyada yer alan bazı haberlerde, "Adli Tıp ön raporuna göre çocukların yangın ve yangından kaynaklanan dumandan zehirlenerek ölmüş olabileceği, cesetlerde yara ve darp izi bulunmadığı ve organ çalınması gibi bir duruma da rastlanmadığı" ileri sürüldü.

Çocukların daha önce bir mekanda alıkonulduğu ve burada çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

