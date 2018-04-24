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Mısır'da 3 Çinli turist hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Mısır'da 3 Çinli turist hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da turistleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 Çinli turistin hayatını kaybettiği, 8 Çinlinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın yarı resmi Ahram gazetesinde yer alan haberde, İskenderiye kentinde Çinli turistleri taşıyan bir minibüsün çöl bölgesinde devrildiği, olayda 3 Çinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca kazada 2'si ağır 8 Çinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

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Kahire mısır

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