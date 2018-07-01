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Mısır'da 30 ton ağırlığında tarihi lahit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Mısır'da 30 ton ağırlığında tarihi lahit bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın İskenderiye kentinde inşaat için yapılan kazıda 30 ton ağırlığında tarihi lahit bulunduğu belirtildi.

Mısır devlet gazetesi Ahram'ın haberine göre, İskenderiye'de bir bina yapımında çalışan müteahhit şirket yetkilileri temel kazısı sırasında tesadüfen mermerden yapılmış bir lahit buldu.

Mısırlı güvenlik güçleri ve diğer yetkililerin bölgeye intikal ettiği bildirilen haberde, 30 ton ağırlığındaki lahdin silahlı kuvvetler ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın iş birliği ile yerinden çıkartılacağı kaydedildi.

Zengin bir tarihi mirasa sahip Mısır'da define avcıları tarafından çıkartılan binlerce tarihi eser ülke dışına kaçırılıyor.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan geçen yıl yapılan açıklamada, son 50 yılda 32 bin 638 eserin Mısır dışına kaçırıldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
30 ton lahit mısır tarihi

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