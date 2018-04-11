Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

KAHİRE (AA) - Mısır basınında "kiliselerin patlatılması" diye bilinen davadan yargılanan 36 kişinin dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildiği bildirildi.
Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, İskenderiyye'deki askeri mahkemede, basında "kiliselerin patlatılması" diye bilinen davadan yargılanan 48 kişinin duruşması görüldü.
Duruşmada, tutuklu yargılanan 36 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve tüm sanıklar hakkında karar verilmesi için duruşmanın 15 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.
Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.
Başsavcı Nebil Sadık, Kahire, Tanta ve İskenderiye'de Aralık 2016 ile Nisan 2017'de 3 kilisenin patlatılması olaylarına karışmak suçlamasıyla 21 Mayıs 2017'de 48 kişiyi askeri mahkemeye sevk etmişti.
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