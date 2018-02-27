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Mısır'da 53 kilise ve hizmet binasına ruhsat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:08 | Son Güncelleme

Mısır'da 53 kilise ve hizmet binasına ruhsat

KAHİRE (AA) - Mısır'da izin belgesi olmayan kilise ve bunlara ait hizmet binalarından 53'üne ruhsat verildiği bildirildi.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bazı kilise ve hizmet binalarına ruhsat verilmesi kapsamındaki gelişmelere işaret edilerek, "Bu uygulamalar, semavi din mensuplarının, ibadet mekânlarında ibadet etme haklarına ilişkin yasalara saygı çerçevesinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülke genelinde gerekli tüm şartları yerine getiren kilise ve bunlara ait hizmet binalarının yer aldığı 53 ruhsatsız yapıya izin verildiği aktarıldı.

Mısır'da bir süre başbakanlığa vekalet eden Mustafa Medbuli, geçen ay ilgili kurumlara "ülkedeki ruhsatsız kiliselerin resmiyet kazanmak için gerçekleştirdiği başvuruların işlem süresinin olabildiğince hızlandırılması" yönünde talimat vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Kilise mısır

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