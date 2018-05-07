Mısır'da 555 kişi askeri yargıya sevk edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da "terör örgütü DEAŞ'a mensup olmak" ve "şiddet eylemlerinde bulunmak" suçlamasıyla 555 kişi askeri yargıya sevk edildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, DEAŞ'a bağlı Sina Vilayeti Örgütü'ne mensup olmak suçlamasıyla 555 kişiyi (339'u firari) askeri yargıya sevk etti.
"Kamu tesislerine yönelik saldırılar, ulusal güvenliğe karşı işledikleri suçlar, patlayıcı bulundurma ve 2016'da silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına yönelik öldürme eylemleri" suçlamalarıyla askeri savcılığa sevk edilen sanıkların söz konusu suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ekim 2014'te, "kamu kurumlarının askeri tesis olarak değerlendirilmesini ve bu kurumlara zarar veren sivillerin askeri savcılığa sevk edilmesini" öngören bir yasa çıkarmıştı.
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