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Mısır'da 678 tutukluya af

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 01:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı affıyla çoğu şartlı 678 mahkum daha tahliye edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da dün 678 mahkum daha cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı kapsamında 472'si şartlı, 678 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Söz konusu aftan yararlananlar arasında siyasi tutukluların olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, son iki haftada üçüncüsü çıkarılan cumhurbaşkanlığı affıyla bin 862 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Mısır'da geçen salı günü bin 118 mahkum, 4 gün önce 66 mahkum cumhurbaşkanlığı kararıyla salıverilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi benzeri af kararlarını, gençlik kongreleri esnasında ya da sonrasında almasıyla tanınıyor. Son olarak geçen mayısta alınan af kararıyla gençlerden oluşan 332 kişi serbest bırakılmıştı.

Hukukçular, Mısır'da ilk kez demokratik seçimle başa geçen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz darbesiyle görevden zorla uzaklaştırılmasının ardından çıkan olaylarda binlerce kişinin tutuklandığını bildirirken, Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) bu sayısının 40 bin olduğunu belirtiyor.

Mısır makamları ise siyasi tutukluların varlığını reddederek, mahkumların tüm haklarının garanti altında olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
af mısır tahliye tutuklu

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