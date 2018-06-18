Mısır'da akaryakıt zammına muhalefet tepkisi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Ramazan Bayramı'nda akaryakıta yapılan zam, muhalif parti ve kişiler tarafından "büyük tehlike" olarak yorumlandı.

Aralarında 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi’ye rakip olan Hamdin Sabbahi gibi muhalif şahsiyetlerin yanı sıra partilerin de bulunduğu "Sivil Demokratik Hareket" tarafından akaryakıt zamlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, halkın büyük çoğunluğunun kaldıramayacağı ve büyük infialler ile vahim sonuçlar doğurabilecek büyük bir tehlikenin habercisi olan bu adaletsiz politikalar konusunda devlet yetkililerine uyarıda bulunuldu.

Söz konusu zamların, Sisi'nin "gelirde artış olmadan zam yapılmayacağı ya da sübvansiyonların azaltılmayacağı" yönündeki vaatleriyle çeliştiğinin belirtildiği açıklamada, zam yapmak yerine "yolsuzlukla mücadele, hükümet harcamalarının kısılması, vergi sisteminin düzeltilmesi ve yatırımların yeniden yapılandırılması" kanalıyla ekonominin iyileştirilebileceği ifade edildi. Mısır yönetiminin IMF ile imzaladığı 12 milyar dolarlık kredi anlaşması kapsamında, Kasım 2016'da döviz kurunu serbest bırakmasından bu yana akaryakıta üçüncü defa zam yapılmış oldu.