Mısır'da akaryakıt zammına muhalefet tepkisi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Ramazan Bayramı'nda akaryakıta yapılan zam, muhalif parti ve kişiler tarafından "büyük tehlike" olarak yorumlandı.
Aralarında 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi’ye rakip olan Hamdin Sabbahi gibi muhalif şahsiyetlerin yanı sıra partilerin de bulunduğu "Sivil Demokratik Hareket" tarafından akaryakıt zamlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, halkın büyük çoğunluğunun kaldıramayacağı ve büyük infialler ile vahim sonuçlar doğurabilecek büyük bir tehlikenin habercisi olan bu adaletsiz politikalar konusunda devlet yetkililerine uyarıda bulunuldu.
Söz konusu zamların, Sisi'nin "gelirde artış olmadan zam yapılmayacağı ya da sübvansiyonların azaltılmayacağı" yönündeki vaatleriyle çeliştiğinin belirtildiği açıklamada, zam yapmak yerine "yolsuzlukla mücadele, hükümet harcamalarının kısılması, vergi sisteminin düzeltilmesi ve yatırımların yeniden yapılandırılması" kanalıyla ekonominin iyileştirilebileceği ifade edildi. Mısır yönetiminin IMF ile imzaladığı 12 milyar dolarlık kredi anlaşması kapsamında, Kasım 2016'da döviz kurunu serbest bırakmasından bu yana akaryakıta üçüncü defa zam yapılmış oldu.
Mısır'da geçen salı elektriğe 7,4 ile 69,2 oranında, mayıs ayında da metro ücret tarifesine yüzde 50 ila 250 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı.
Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminde akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi farklı kalemler devlet tarafından destekleniyordu. 2014 yılında Sisi'nin cumhurbaşkanı olmasının ardından sübvansiyonlar azaltılmaya başlandı.
IMF, Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermiş, karşılığında vergilerin artırılması, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?
24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu
İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız
Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum