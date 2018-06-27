Mısır'da Biltaci'nin oğluna 15 gün gözaltı kararı

KAHİRE (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Biltaci'nin oğlu Enes el-Biltaci'ye, "yasaklı örgüte üye olmak" suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Biltaci'ye "yasaklı örgüte üye olmak" suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verdi.

Biltaci, "anayasanın işlevsiz hale getirilmesi, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarının işlevlerini yerine getirmesinin engellenmesi amacıyla yasaklı bir örgüte üye olmakla" suçlandı.

Geçen mart ayında, "13-14 Ocak 2014'te kalabalıkları gösteri amaçlı toplama" suçlamasıyla yargılanan ve iki yıl hapis cezasına çarptırılan Enes el-Biltaci'nin, Medinet en-Nasr İstinaf Mahkemesi tarafından suçsuz bulunarak beraatına hükmedilmişti.

Bu beraatın dışında Yargıtay da oğul Biltaci hakkında ateşli silah bulundurma suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını bozarak beraat kararı vermişti. Enes el-Biltaci, başka herhangi bir suçtan yargılanmıyordu.

