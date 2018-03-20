Mısır'da Biltaci'nin oğluna bir haftada ikinci beraat

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Biltaci'nin oğlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'da mahkeme, Rabia olaylarında öldürülen Esma Biltaci'nin kardeşi Enes hakkında bir hafta içinde ikinci kez beraat kararı verdi.

Kaynaklar, 13-14 Ocak 2014'te kalabalıkları gösteri amaçlı toplama suçlamasıyla yargılanan ve iki yıl hapis cezasına çarptırılan Enes'in, Medinet en-Nasr İstinaf Mahkemesi tarafından suçsuz bulunarak beraatına hükmedildiğini aktardı.

Bu beraatın dışında geçen Pazar günü Mısır'da Yargıtay, oğul Biltaci hakkında ateşli silah bulundurma suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını bozarak beraat kararı vermişti. Enes Biltaci, başka herhangi bir suçtan yargılanmıyor.

Son verilen beraata ilişkin savcılığın itiraz etmesi durumunda davanın bir üst mahkemede görülmesi bekleniyor.

Enes Biltaci, Mısır'daki 3 Temmuz 2013 Darbesi'nin ardından gelen süreçte 31 Aralık 2013'te tutuklanmıştı. İhvan lider kadrosundan olan babası Muhammed el-Biltaci ise hakkında açılmış ve kesin yargı süreçleri sonlanmamış davalardan bu güne dek 100 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.