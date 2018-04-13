Mısır'da Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılması davası

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, hareketin siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılmasının, 20 yılı aşkın bir süre önce başlatılan "şiddete son verme girişimine" darbe vurulması anlamına geleceğini belirtti.
Cemaat-i İslamiye Şura Meclisi Üyesi Abbud ez-Zumur, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Nisan'da görülecek partinin kapatılması davasına yeniden ve daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşılması çağrısında bulundu.
Zumur, "Bu sadece siyasi bir partinin kapatılmasıyla sınırlı kalmayacak, Cemaat-i İslamiyenin başlattığı şiddetin sonlandırılması girişimine de darbe indirecektir. Cemaat-i İslamiye, bu girişim sayesinde siyasete dahil olmuş ve siyasi bir parti kurmuştur." ifadelerini kullandı.
Yüksek İdare Mahkemesi yargıçlarının Aralık 2012'de partinin kurulmasının anayasa ve kanunlara uygun olduğu yönünde hüküm verdiğini hatırlatan Zumur, partinin tüm açıklamalarının "devletin yapısı ve kurumlarının, Mısır halkının menfaati ve ulusal güvenliğin korunması" yönünde olduğunu vurguladı.
Partinin kapatılması durumunda, Cemaat-i İslamiye yandaşlarının fikirlerini ifade eden bir mekanizmayı kaybedeceği uyarısında bulunan Zumur, partinin varlığının siyasi hayatı zenginleştirdiğini kaydetti.
Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra Haziran 2011'de kurulan Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılmasıyla ilgili dava 21 Nisan'da Yüksek İdare Mahkemesinde görülecek. Partinin, Mısır makamlarınca terör listesine alınan Tarık ez-Zumur'un başkan seçilmesinin ardından kapatılması istenmişti.
Cemaat-i İslamiye, Mısır güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından 1997'de şiddetin sona erdirilmesi girişimi başlatmıştı.
ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum