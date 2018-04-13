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Mısır'da Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 02:46 | Son Güncelleme

Cemaat-i İslamiye Şura Meclisi Üyesi Zumur: - "Bu sadece siyasi bir partinin kapatılmasıyla sınırlı kalmayacak, Cemaat-i İslamiyenin başlattığı şiddetin sonlandırılması girişimine de darbe indirecektir. Cemaat-i İslamiye, bu girişim sayesinde siyasete dahil olmuş ve siyasi bir parti kurmuştur"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, hareketin siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılmasının, 20 yılı aşkın bir süre önce başlatılan "şiddete son verme girişimine" darbe vurulması anlamına geleceğini belirtti.

Cemaat-i İslamiye Şura Meclisi Üyesi Abbud ez-Zumur, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Nisan'da görülecek partinin kapatılması davasına yeniden ve daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşılması çağrısında bulundu.

Zumur, "Bu sadece siyasi bir partinin kapatılmasıyla sınırlı kalmayacak, Cemaat-i İslamiyenin başlattığı şiddetin sonlandırılması girişimine de darbe indirecektir. Cemaat-i İslamiye, bu girişim sayesinde siyasete dahil olmuş ve siyasi bir parti kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Yüksek İdare Mahkemesi yargıçlarının Aralık 2012'de partinin kurulmasının anayasa ve kanunlara uygun olduğu yönünde hüküm verdiğini hatırlatan Zumur, partinin tüm açıklamalarının "devletin yapısı ve kurumlarının, Mısır halkının menfaati ve ulusal güvenliğin korunması" yönünde olduğunu vurguladı.

Partinin kapatılması durumunda, Cemaat-i İslamiye yandaşlarının fikirlerini ifade eden bir mekanizmayı kaybedeceği uyarısında bulunan Zumur, partinin varlığının siyasi hayatı zenginleştirdiğini kaydetti.

Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra Haziran 2011'de kurulan Bina ve Kalkınma Partisinin kapatılmasıyla ilgili dava 21 Nisan'da Yüksek İdare Mahkemesinde görülecek. Partinin, Mısır makamlarınca terör listesine alınan Tarık ez-Zumur'un başkan seçilmesinin ardından kapatılması istenmişti.

Cemaat-i İslamiye, Mısır güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından 1997'de şiddetin sona erdirilmesi girişimi başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bina ve Kalkınma Partisi Cemaat-i İslamiye mısır

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