Mısır'da çocuk ticareti yapan çete çökertildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da internet üzerinden çocuk ticareti yapan bir çetenin çökertildiği, üyelerinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Anne ve Çocuk Milli Konseyi Genel Sekreteri İzze el-Aşmavi, Mısır resmi ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, internet üzerinden çocuk ticareti yapan bir çetenin çökertildiğini söyledi.
Mısır’da ilk kez böyle bir suçlamayla söz konusu kişiler hakkında işlem yapıldığını söyleyen Aşmavi, geçen şubat ayında internet üzerinden çocuk satışı yapıldığının tespit edildiğini söyledi.
Aşmavi, Anne ve Çocuk Milli Konseyinin ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini ve çete üyelerinin gözaltına alındığını ifade etti.
- Çocuk kaçırmanın cezası: İdam
Mısır meclisi ocak ayında, çocuk kaçırma olayları ile ilgili en üst ceza haddini müebbet hapisten (25 yıl) idam cezasına çıkarmıştı.
Onaylanan yeni yasaya göre, 16 yaş altı çocuğun rızası bulunan hallerde failler en az 10 yıl, çocuk fidye için kaçırıldıysa 15 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılılıyor.
Eski yasaya göre çocuğu rızasıyla kaçıranlar, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası alırken, çocuğun cinsel istismara maruz kalması halinde ise müebbet hapis cezasına çarptırılıyordu.
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