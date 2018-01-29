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Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Cinina'ya yapılan saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 03:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Eski Sayıştay Başkanı Cinina, saldırının faillerinin bulunmasını istedi

KAHİRE (AA) - Mısır'da cumhurbaşkanı adayı ve eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina, kendisine yönelik saldırının faillerinin bulunmasını istedi.

Cinina'nın avukatı Ali Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin başsavcılıkta, "kaçırma ve adam öldürmeye teşebbüs" eylemine maruz kaldığı beyanatında bulunduğunu ve faillerin bulunması talebini dile getirdiğini bildirdi.

Cinina'nın sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Taha, müvekkiline Kahire Devlet Hastanesi'nde tomografi çekileceğini, çıkan sonuca göre de ameliyata gerek olup olmadığına karar verileceğini söyledi.

Taha, savcılığın, Cinina'yı kaçırmakla suçlanan 3 kişi hakkında yakalama emri çıkardığını aktardı.

Taha önceki gün yaptığı açıklamada, müvekkilinin kaçırılma girişimine maruz kaldığını, ayrıca canına kastedildiğini duyurmuştu. Yaralanan Cinina'nın karakola gidip ifade verdikten sonra Kahire Devlet Hastanesi'ne nakledildiği belirtilmişti.Mısır'da bağımsız yargının sembol isimlerinden biri olan Cinina, 2012'de Sayıştay Başkanlığına atanmış ancak "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle Mart 2016'da Cumhurbaşkanı Sisi tarafından görevinden azledilmişti.

Mısır ordusu, 23 Ocak'ta cumhurbaşkanı adaylarından eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş ve Ulusal Seçim Komisyonu da Anan'ın ismini seçmen listesinden çıkarmıştı. Anan daha sonra kendisinin yerine Cinina'nın aday olacağını duyurmuştu.

(AA)

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