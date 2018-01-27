Mısır'da cumhurbaşkanı adayına yapılan saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'da saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adayı Hişam Cinina'nın avukatları, müvekkillerinin "kaçırılması ve cana kastedilmesiyle" alakalı Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.
Cinina'nın avukatı Ala Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin gün içinde kaçırılma girişimine maruz kaldığını, ayrıca canına kastedildiğini, bunlara direnince etraftaki vatandaşlarca kurtarıldığını belirtti.
Avukatlardan Naci Dirbale ve Ziyad el-Alimi ile olaya ilişkin Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Taha, yaralanan müvekkilinin karakola gidip ifade verdikten sonra Kahire Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.
Avukat Alimi de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Başsavcılığa sunduğumuz dilekçede, Cinina'nın ifadeleri yer aldı. Buna göre iki araç Cinina'nın aracının etrafını sardı ve içeriden birtakım adamlar çıkarak Cinina'yı kaçırmaya çalıştı. Cinina'nın buna direnmesi üzerine yoldan geçenler ona yardım ederek kurtardı. Cinina'ya sopa ve kesici aletle saldırdılar." ifadelerini kullandı.
Cinina'nın avukatı Ala Taha, cumhurbaşkanı adayı Eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın, başkent Kahire'deki evinin yakınında üç kişinin saldırısına uğradığını söylemişti.
Müvekkilinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Sayıştay Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili davanın duruşmasına katılmak üzere evinden çıktığı sırada saldırıya uğradığını anlatan Taha, "Cinina'nın ayağı kırıldı, kesici aletle yüzünden yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan bazı yerel medya organlarında yer alan haberlerde, olayın Cinina'nın aracının trafikte başka bir araçla çarpışması sonucu yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı iddiaları yer almıştı.
Mısır'da bağımsız yargının sembol isimlerinden biri olan Cinina, 2012'de Sayıştay Başkanı olarak atanmıştı. Ancak Cinina, "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle Mart 2016'da Cumhurbaşkanı Sisi tarafından görevinden azledilmişti.
Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap Partisi, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Anan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını" duyurmuştu.
Mısır ordusu, 23 Ocak'ta Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, askeri soruşturma makamları da Anan konusunda yayın yasağı getirmişti. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın gözaltına alındığını belirtmişti. Aynı gün Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da Anan'ın ismini seçmen listesinden çıkarmıştı.
Anan daha sonra kendisinin yerine Cinina'nın aday olacağını duyurmuştu.
(AA)
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