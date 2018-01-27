Mısır'da cumhurbaşkanı adayına yapılan saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'da saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adayı Hişam Cinina'nın avukatları, müvekkillerinin "kaçırılması ve cana kastedilmesiyle" alakalı Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cinina'nın avukatı Ala Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin gün içinde kaçırılma girişimine maruz kaldığını, ayrıca canına kastedildiğini, bunlara direnince etraftaki vatandaşlarca kurtarıldığını belirtti.

Avukatlardan Naci Dirbale ve Ziyad el-Alimi ile olaya ilişkin Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Taha, yaralanan müvekkilinin karakola gidip ifade verdikten sonra Kahire Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Avukat Alimi de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Başsavcılığa sunduğumuz dilekçede, Cinina'nın ifadeleri yer aldı. Buna göre iki araç Cinina'nın aracının etrafını sardı ve içeriden birtakım adamlar çıkarak Cinina'yı kaçırmaya çalıştı. Cinina'nın buna direnmesi üzerine yoldan geçenler ona yardım ederek kurtardı. Cinina'ya sopa ve kesici aletle saldırdılar." ifadelerini kullandı.