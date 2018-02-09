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Mısır'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 05:01 | Son Güncelleme

Sami Anan'ın seçim kampanyası üyelerinden Burhami 19 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra seçmen listesinden çıkarılan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın seçim kampanyası üyelerinden Muhammed el-Burhami'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Mısır ordusunun, Anan hakkında soruşturma başlatılacağını duyurmasının ardından faaliyetlerini durduran seçim kampanyasının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Mısır makamlarının Burhami'yi 19 gün gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığı ifade edildi.

Burhami ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sorgusunun ardından serbest bırakıldığını doğruladı. Burhami, sorgunun olumlu bir atmosferde geçtiği bilgisini paylaştı.

Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan, 19 Ocak Cuma gecesi, Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamıştı.

Mısır ordusu, 23 Ocak'ta Anan hakkında, "cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlüklerden" dolayı soruşturma başlatılacağını duyurmuş ve Anan sorguya çağrılmıştı.

Anan'ın gözaltına alınmasından 4 gün sonra Sami Anan'ın avukatı müvekkilinin askeri bir hapishanede tutulduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sami Anan seçim kampanyası

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