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Mısır'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın avukatı Emin: - "Eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın, Anan'la ilgili yaptığı açıklamaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu beyan ediyorum. Anan'a nispet edilen ve onun yasal konumuna zarar verecek olan açıklamalarla ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatacağız"

KAHİRE (AA) - Mısır'da mart ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını açıkladıktan birkaç gün sonra gözaltına alınan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın elinde devlet yöneticilerini suçlayan belgeler olmadığı belirtildi.

Anan'ın avukatı Nasır Emin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın, Anan'la ilgili yaptığı açıklamaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu beyan ediyorum. Anan'a nispet edilen ve onun yasal konumuna zarar verecek olan açıklamalarla ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Emin, Anan'ın kendisinin yapmadığı açıklamaların hiçbir şekilde onu bağlamayacağını vurguladı.

Anan'ın oğlu Semir Anan ise Twitter hesabından, Cinina'nın Mısır ordusu aleyhindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve babasının avukatından konuyla ilgili açıklama yapmasını istediğini kaydetti. Semir, babasını birkaç kez ziyaret ettiğini ve herkesin ona saygı gösterdiğini aktardı.

Hişam Cinina, 10 Şubat'ta HuffPost Arabi gazetesine verdiği demeçte, "Anan'ın elinde, Mısır'da şu an yönetimde olan pek çok yöneticinin Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devriminde yaşanan olaylarla alakalı suç işlediğine dair delil ve kanıtlar olduğunu" söylemiş, hapisteki Anan'a bir şey olması durumunda bu tehlikeli belgelerin gün yüzüne çıkacağı uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hişam Cinina Sami Anan

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