Mısır'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

KAHİRE (AA) - Mısır'da, eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ile eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın, "Anan'ın elinde olduğu iddia edilen belgelerle" alakalı sorguya alınacağı belirtildi.
Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, silahlı kuvvetlerin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Anan ve Cinina'nın, "Cinina'nın, Anan'ın elinde devleti ve yöneticilerini suçlayan belgeler olduğu yönündeki açıklamaları" hakkında soruşturma makamlarına sevk edileceklerini duyurdu.
Rifai, Cinina'nın açıklamalarının, silahlı kuvvetlerin Sina Yarımadası'nda terör örgütlerine yönelik silahlı mücadele verdiği bir zamanda devlet ve kurumları hakkında şüphe uyandırmayı amaçlayan suç teşkil ettiğini, silahlı kuvvetlerin, anayasa ve kanunların ulusal güvenliği koruma konusunda kendisine verdiği tüm yetkileri kullanacağını kaydetti.
Albay Rifai, "Silahlı kuvvetler, Anan ve Cinina ile ilgili gerekli hukuki prosedürün uygulanması için konuyu yetkili soruşturma makamlarına sevk edecek." ifadesini kullandı.
Eski Askeri Başsavcı Seyyid Haşim ise Cinina'nın açıklamalarının Anan'la ilgili soruşturma yürüten kurumlara yönelik tehdit olduğunu ve bunun cezasının 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis olduğunu aktardı.
Hişam Cinina, HuffPost Arabi gazetesine verdiği demeçte, "Anan'ın elinde, Mısır'da şu an yönetimde olan pek çok yöneticinin Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devriminde yaşanan olaylarla alakalı suç işlediğine dair delil ve kanıtlar olduğunu" söylemiş, hapisteki Anan'a bir şey olması durumunda bu tehlikeli belgelerin gün yüzüne çıkacağı uyarısında bulunmuştu.
Mısır ordusu, 23 Ocak'ta Sami Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, askeri soruşturma makamları da Anan konusunda yayın yasağı getirmişti. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın gözaltına alındığını belirtmişti. Aynı gün Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da Anan'ın ismini seçmen listesinden çıkarmıştı.
Anan daha sonra kendisinin yerine Cinina'nın aday olacağını duyurmuştu. Sami Anan'ın avukatı Nasır Emin, 27 Ocak'ta, müvekkilinin askeri bir hapishanede tutulduğunu iddia etmişti.
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