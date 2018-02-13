Mısır'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

KAHİRE (AA) - Mısır'da, eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ile eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina'nın, "Anan'ın elinde olduğu iddia edilen belgelerle" alakalı sorguya alınacağı belirtildi.

Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, silahlı kuvvetlerin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Anan ve Cinina'nın, "Cinina'nın, Anan'ın elinde devleti ve yöneticilerini suçlayan belgeler olduğu yönündeki açıklamaları" hakkında soruşturma makamlarına sevk edileceklerini duyurdu.

Rifai, Cinina'nın açıklamalarının, silahlı kuvvetlerin Sina Yarımadası'nda terör örgütlerine yönelik silahlı mücadele verdiği bir zamanda devlet ve kurumları hakkında şüphe uyandırmayı amaçlayan suç teşkil ettiğini, silahlı kuvvetlerin, anayasa ve kanunların ulusal güvenliği koruma konusunda kendisine verdiği tüm yetkileri kullanacağını kaydetti.

Albay Rifai, "Silahlı kuvvetler, Anan ve Cinina ile ilgili gerekli hukuki prosedürün uygulanması için konuyu yetkili soruşturma makamlarına sevk edecek." ifadesini kullandı.

Eski Askeri Başsavcı Seyyid Haşim ise Cinina'nın açıklamalarının Anan'la ilgili soruşturma yürüten kurumlara yönelik tehdit olduğunu ve bunun cezasının 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis olduğunu aktardı.