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Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 01:27 | Son Güncelleme

-Cumhurbaşkanı Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa seçimlerde yarışacak

KAHİRE (AA) - Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.

MSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin 549 milletvekilinin desteğini aldığı, 161 bin 707 seçmenin de imzasını topladığı kaydedildi.

Açıklamada ikinci aday Musa'nın ise 20 milletvekilinin desteğini alarak aday olmaya hak kazandığı belirtildi.

Mısır seçim yasasına göre, adayların meclisteki 596 milletvekilinden en az 20'sinin desteğini almaları veya 27 vilayetin en az 15'inden 25 bin seçmenin imzasını noter tasdikli olarak toplamaları gerekiyor.

Bu arada meclisteki 16 muhalif milletvekilinin oluşturduğu "25-30 Bloğu", yaptığı açıklamada, mart ayında yapılacak seçimleri, "ülkenin tarihi için çirkin bir görüntü” olarak nitelendirdi.

Hiç bir adaya destek vermediklerini belirten 25-30 Bloğu, açıklamasında, "Bu şekilde inatla devam etmek ülkede tıkanıklığa yol açacak ve yönetimin anayasa mucibince el değiştirmesi konusundaki ümitleri tüketecektir. Bu tehlikeli bir durumdur." ifadesine yer verdi.

Solcu lider Hamdin Sabahi de seçimleri boykot etme çağrısında bulunmuştu.

MSK'nın önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa'nın adaylık başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Daha önce aday olma niyetini açıklayan Hüsnü Mübarek döneminin başbakanlarından Ahmed Şefik ve solcu avukat Halid Ali aday olmayacaklarını duyurmuş, adaylığını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ise "orduya mensup olduğu" gerekçesiyle hakkında açılan soruşturmadan sonra gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için yurt dışında yaşayan seçmenler 16-17-18 Mart, ülkedeki seçmenler ise 26-27-28 Mart 'ta sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sisi'nin ilk turda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

(AA)

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