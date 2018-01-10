Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi

KAHİRE (AA) - Mısır meclisinde 464 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için referans formu imzaladığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Meclis Genel Sekreterliği, seçimlerin muhtemel adaylarıyla ilgili referans formu toplamak için parlamentoda 12 komite kurdu.

Haberde, meclisteki 596 milletvekilinden aralarında Meclis Başkanı Ali Abdulal'ın da olduğu 464 milletvekili, henüz adaylığını ilan etmeyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için referans formu imzaladı.

Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) Başkanı Laşin İbrahim'in açıkladığı 2018 cumhurbaşkanlığı seçim takvimine göre, adayların 20 Ocak'tan itibaren başvurularını yapmaya başlaması bekleniyor.

İbrahim, ilk turda ülke dışında oy verme işlemlerinin 16, 17 ve 18 Mart'ta yapılacağını, Mısır'daki seçmenlerin ise 26, 27 ve 28 Mart'ta sandık başına gideceğini duyurmuştu.

Seçimlere yaklaşık iki ay kala en güçlü aday olarak mevcut Cumhurbaşkanı Sisi olduğu görülüyor. 2012 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan Halid Ali ise son dönemde özellikle muhalif partiler ve devrim hareketlerinin kabul ettiği bir isim olarak öne çıkıyor.

Mısır'ın içinde bulunduğu şartlar ve reel politik dikkate alındığında, "Sisi seçimi ilk turda kazanır" şeklindeki değerlendirme en çok dillendirilen ve en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

(AA)