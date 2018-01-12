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Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Ali: - "Beyaz bayrak açmayacağız. Gelecek nesiller, 'Onlar diktatörlüklerini kurarken siz neredeydiniz.' demesin diye bu yolu seçtik"

KAHİRE (AA) - Mısır'da mart ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan hukukçu Halid Ali, seçim maratonuna girmekten geri adım atmayacağını söyledi.

Seçim takviminin açıklanmasının ardından başkent Kahire'de basın toplantısı düzenleyen Ali, "Beyaz bayrak açmayacağız. Gelecek nesiller, 'Onlar diktatörlüklerini kurarken siz neredeydiniz.' demesin diye bu yolu seçtik." ifadesini kullanarak adaylık işlemlerine devam ettiğini ve geri adım atmayacağını belirtti.

Adaylık başvurusunda bulunmak için yeterli sürenin olmayışına tepki gösteren Ali, seçim takvimiyle ilgili, "Haksız ve seçim sürecinin içini boşaltan bir takvim" değerlendirmesinde bulundu.

"Ocak 2011 devriminin tüm evlatlarına" seslenen Ali, 25 bin imza toplayarak 25 Ocak'ta Talat Harb Meydanı'ndan başlayan bir insan zinciri halinde Milli Seçim Kurulu (MSK) binasına gidip imzalarını teslim etmelerini istedi. Ali, "Seçimlerin bir tiyatroya dönmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Halid Ali, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 2018 seçimleri için "olağanüstü halin kaldırılması ve devlet organlarının tarafsız olmasının" da yer aldığı 10 maddelik garanti talep etmişti.

MSK 8 Ocak'taki toplantısının ardından, ilk turda ülke dışında oy verme işlemlerinin 16, 17 ve 18 Mart'ta yapılacağını, Mısır'daki seçmenlerin ise 26, 27 ve 28 Mart 2018 tarihlerinde sandık başına gideceğini duyurmuştu.

Mısır kanunlarına göre, aday olmak isteyenlerin en az 20 milletvekilinin onayını ya da en az 15 ilden seçme hakkı olan 25 bin kişinin imzasını alması gerekiyor.

(AA)

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