Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

KAHİRE (AA) - Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel adaylarından avukat Halid Ali, mart ayında düzenlenecek seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Ali, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu seçim yarışına girmeyeceğim ve adaylık evrakımı da sunmayacağım." dedi.

Hukukçu Ali, aday olmama kararını, başta eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın yaşadığı olay olmak üzere yönetim kurumları arasındaki çatışmadan dolayı aldığını kaydetti.

Daha önce birçok kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu ifade eden Ali, son olarak 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada seçim maratonuna girmekten geri adım atmayacağını belirtmişti.

Mısır kamuoyunda bir süredir avukat Ali'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağına yönelik beklenti oluşmuştu.

Halk Koalisyonu (sol eğilimli), Düstur (liberal) ve Güçlü Mısır (muhafazakar) partilerinin de içinde bulunduğu 7 partinin yanı sıra 6 Nisan ve Sosyalist Devrimciler hareketleri de geçen yıl mayıs ayında ortak bir bildiri yayımlayarak, Ali'yi 2018 yılındaki cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceklerini duyurmuştu.