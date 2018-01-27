HABER

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın askeri bir hapishanede tutulduğu ileri sürüldü

KAHİRE (AA) - Mısır'da Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladıktan birkaç gün sonra gözaltına alınan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın askeri bir hapishanede tutulduğu iddia edildi.

Anan'ın, gözaltına alındığı 23 Ocak'tan bu yana nerede olduğuyla ilgili ilk defa bilgi paylaşıldı.

Anan'ın avukatı Nasır Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anan'ı, Huckstep bölgesinde (Kahire'nin doğusundaki askeri kompleks) orduya ait bir askeri hapishanede ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretle ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Emin, Anan'ın avukatlarının yarın ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapacağını aktardı.

Mısır ordusundan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır ordusu 23 Ocak Salı günü, Sami Anan hakkında, cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlüklerden dolayı soruşturma başlatılacağını duyurmuş ve Anan sorguya çağrılmıştı. Eski Genelkurmay Başkanının Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü Mahmud Rifat da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Anan'ın gözaltına alındığını" duyurmuştu.

Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da soruşturma açılması kararının hemen ardından Anan'ın adını seçmen listesinden çıkarmıştı.

Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, 19 Ocak Cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe açıklaması

Vagner Love'dan son dakika açıklaması!..

Vagner Love'dan son dakika açıklaması!..

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme kaza: İBB'ye ait TIR iki araca çarptı

TEM'de zincirleme kaza: İBB'ye ait TIR iki araca çarptı

DHKP-C'li terörist 'Bak postacı geliyor' operasyonu ile yakalandı

DHKP-C'li terörist 'Bak postacı geliyor' operasyonu ile yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.