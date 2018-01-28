Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

KAHİRE (AA) - Mısır'da liberal ُEl-Vefd Partisi, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin adaylığının desteklenmesi konusunda daha önce alınan kararın uygulanacağını açıkladı.

Parti Yüksek Komisyonunun, başkent Kahire'nin batısındaki Dokki Mahallesi'ndeki merkezinde düzenlenen toplantıda, Parti Başkanı Es-Seyyid el-Bedevi'nin adaylığı konusu görüşüldü.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Parti Yüksek Komisyonu üyesi Hani Seriyyüddin, partinin seçimlerde aday göstermeyeceğini ve Sisi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanı adaylığının desteklenmesi konusunda daha önce alınan kararın uygulanacağını söyledi.

Mısır'ın karşılaştığı komplolarla ancak Sisi'nin mücadele edebileceğini iddia eden Seriyüddin, sözünü ettiği komplolarla ilgili bilgi vermedi.

Parti Başkan Yardımcısı Yasir el-Hudaybi yaptığı açıklamada, Bedevi'nin Komisyonun aldığı karara bağlı kalacağını ve bağımsız olarak seçimlerde aday olmayacağını dile getirdi.