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Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

- El-Vefd Partisi, seçimlerde aday göstermeyeceğini duyurdu

KAHİRE (AA) - Mısır'da liberal ُEl-Vefd Partisi, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin adaylığının desteklenmesi konusunda daha önce alınan kararın uygulanacağını açıkladı.

Parti Yüksek Komisyonunun, başkent Kahire'nin batısındaki Dokki Mahallesi'ndeki merkezinde düzenlenen toplantıda, Parti Başkanı Es-Seyyid el-Bedevi'nin adaylığı konusu görüşüldü.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Parti Yüksek Komisyonu üyesi Hani Seriyyüddin, partinin seçimlerde aday göstermeyeceğini ve Sisi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanı adaylığının desteklenmesi konusunda daha önce alınan kararın uygulanacağını söyledi.

Mısır'ın karşılaştığı komplolarla ancak Sisi'nin mücadele edebileceğini iddia eden Seriyüddin, sözünü ettiği komplolarla ilgili bilgi vermedi.

Parti Başkan Yardımcısı Yasir el-Hudaybi yaptığı açıklamada, Bedevi'nin Komisyonun aldığı karara bağlı kalacağını ve bağımsız olarak seçimlerde aday olmayacağını dile getirdi.

El-Vefd Partisi 13 Ocak'ta Sisi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığını destekleme kararı almış ancak Bedevi'nin aday gösterilmesi konusunu da tartışmaya açmıştı.

Daha önce cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan Zemalik Spor Kulübü Başkanı Murtaza Mansur, Halid Ali, Muhammed Enver Sedat ile Eski Başbakan Ahmed Şefik adaylıktan çekilmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında ise 23 Ocak Salı günü, cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlüklerden dolayı soruşturma başlatılacağı duyurulmuştu.

Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da soruşturma açılması kararının hemen ardından Sami Anan'ın adını seçmen listesinden çıkarmıştı.

(AA)

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