Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

KAHİRE (AA) - Mısır'da, aralarında eski cumhurbaşkanı adayları ve Sayıştay Başkanının da bulunduğu muhalifler, mart ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmaması ve muhalif cephe kurulması çağrısı yaptı.

Eski cumhurbaşkanlığı adaylarından Abdulmunim Ebu'l Futuh, Muhammed Enver Sedat, "Cumhurbaşkanlığı Ekibi Girişimi" Başkanı Isam Hacci, eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina ile akademisyen Hazım Hüsni seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Seçimlerin meşruiyetini kaybettiğinin ilan edilmesi ve yapılmaması, Yüksek Seçim Komisyonunun çalışmalarının durdurulması ve ilerleyen dönemde atılacak adımları belirleyecek muhalif bir cephe kurulması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Mısır makamları, "Korku havası oluşturulması, medyanın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yandaşlığını yapması ve adaylara programlarını açıklamaları için yeterli zaman tanınmaması" şeklindeki uygulamalardan dolayı, seçimlere yönelik müdahale ile suçlandı.

Mısır yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu mart ayında yapılacak. Reel politik ve ülkenin içinde bulunduğu şartlara dikkati çeken gözlemciler, Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

(AA)