Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

KAHİRE (AA) - Mısır'daki eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın sözcüsü Hazim Hüsni, Anan'a yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin işlediği ihlalleri Anan'ın gerçekleştirmediğini" ifade etti.

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan ancak "orduya mensup olduğu" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Anan'ın seçim kampanyası resmi sözcüsü Hüsni, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Anan, Sisi'nin, savunma bakanı iken cumhurbaşkanlığı makamına ulaşmak için siyasi isteklerini dile getirmek ve cumhurbaşkanlığına adaylığının desteklenmesi için entelektüel kesimi seferber etmek suretiyle işlediği ihlalleri gerçekleştirmedi."

Hüsni, Anan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına niyet ettiğini açıklamasının, Mısır ordusuna karşı bir provokasyon ya da ülkede Sisi'nin sorumlu olduğu ekonomik, sosyal, siyasi ve jeostratejik sorunlarla mücadelenin başarısızlığının sorumluluğunun orduya ait olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.