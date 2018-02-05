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Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın sözcüsü Hüsni: - "Anan, Sisi'nin işlediği ihlalleri gerçekleştirmedi"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın sözcüsü Hazim Hüsni, Anan'a yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin işlediği ihlalleri Anan'ın gerçekleştirmediğini" ifade etti.

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan ancak "orduya mensup olduğu" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Anan'ın seçim kampanyası resmi sözcüsü Hüsni, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Anan, Sisi'nin, savunma bakanı iken cumhurbaşkanlığı makamına ulaşmak için siyasi isteklerini dile getirmek ve cumhurbaşkanlığına adaylığının desteklenmesi için entelektüel kesimi seferber etmek suretiyle işlediği ihlalleri gerçekleştirmedi."

Hüsni, Anan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına niyet ettiğini açıklamasının, Mısır ordusuna karşı bir provokasyon ya da ülkede Sisi'nin sorumlu olduğu ekonomik, sosyal, siyasi ve jeostratejik sorunlarla mücadelenin başarısızlığının sorumluluğunun orduya ait olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Silahlı Kuvvetlere bağlı yüksek konsey üyelerinin tamamının 2012'de Savunma Bakanlığının bilgisi dahilinde seçmen listesinde yer aldığına dikkati çeken Hüsni, "Anan, geçen ocak ayında silahlı kuvvetlerin onayı şartıyla aday olma isteğini açıklamıştı, adaylığını ilan etmemişti." ifadelerini kullandı.

Hüsni, adaylık niyetine ilişkin açıklamasında "ihlal olmadığını ve orduya saygı duyduğunu" belirtti.

Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan, 19 Ocak Cuma gecesi, Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamıştı.

Mısır ordusu, 23 Ocak'ta Anan hakkında, "cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlüklerden" dolayı soruşturma başlatılacağını duyurmuş ve Anan sorguya çağrılmıştı.

Anan'ın gözaltına alınmasından 4 gün sonra Anan'ın avukatı müvekkilinin askeri bir hapishanede tutulduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Anan Hüsni mısır Sisi

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