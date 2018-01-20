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Mısır'da darbe karşıtı 3 kişi hakkında idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 26 dakika önce

- Mısır'da Yargıtay, 2013 yılında meydana gelen "Kirdase olayları" sırasında Tümgeneral Ferrac'ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan darbe karşıtı 3 İhvan mensubu hakkındaki idam kararını onadı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Yargıtay, 2013 yılında başkent Kahire'deki Kirdase semtinde meydana gelen olaylar sırasında Tümgeneral Nebil Ferrac'ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan darbe karşıtı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 3 kişi hakkında verilen idam kararını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tümgeneral Ferrac'ı öldüren kişiler arasında yer almakla suçlanan 3 İhvan mensubu hakkında verilen idam ve 5 kişinin 10 yıl hapis kararını onaylayan Yargıtay, 4 kişinin idam kararını bozarak müebbet hapse (25 yıl) çevirdi.

Kaynaklar, kararın kesinleştiğini ve itiraz yolunun kapandığını belirtti.

Mısır yasalarına göre hakkında idam kararı kesinleşen mahkumun evrakı adalet bakanı aracılığıyla cumhurbaşkanına gönderiliyor. Cumhurbaşkanı mahkumu affetmez ya da kararı değiştirmez ise idam 14 gün içinde infaz ediliyor.

Kuzey Kahire Mahkemesi, 25 Eylül 2016'da, "Tümgeneral Ferrac'ı öldüren kişiler arasında yer almakla" suçlanan 7 kişinin idamına, 5 kişinin 10 yıl hapsine ve 1 kişinin de beraatine hükmetmişti.

- Kirdase olayları

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, eyleme katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına ve arbedeye karıştığı" gibi çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Aynı yıl eylül ayında darbe karşıtı gösterilerde şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla arananların yakalanması için başkentin Kirdase semtine güvenlik güçlerince baskın düzenlenmişti.

Baskın sırasında bazı kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Tümgeneral Ferrac hayatını kaybetmiş, olayın ardından olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 23 kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Ağustos 2014'te görülen duruşmada 12 kişi idam, 10 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişinin beraatine karar verilmişti. Verilen idam cezalarına itiraz üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmıştı.

(AA)

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