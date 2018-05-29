Mısır'da dolar kuru yükselişe geçti

KAHİRE (AA) - Mısır'da son iki yıldır kısmi bir istikrar yakalayan cüneyh, dolar karşısında yeniden değer kaybetmeye başladı.
Mısır Merkez Bankası verilerine göre doların alış fiyatı yüzde 1,5 yükselerek 17,59 cüneyhten 17,86 cüneyhe çıktı. Doların satış fiyatı ise yüzde 1,4 artarak 17,72 cüneyhten 17,97 cüneyhe yükseldi.
AA muhabirine konuşan Mısırlı ekonomist Muhammed Abdulal, 3 Kasım 2016'da dalgalanmaya bırakılan Mısır cüneyhinin yabancı döviz kurları karşısında sabit kalmasının beklenemeyeceğini, iniş ve çıkışların olmasının mantıklı olduğunu söyledi.
Abdulal, Mısır cüneyhinin değer kaybetmesi ve doların yükselişe geçmesine ülke içindeki yerel ekonomik sebepler ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin neden olduğunun altını çizdi.
Öte yandan Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir de yaptığı basın açıklamasında, Mısır cüneyhinin aşırı değer kaybetmesine ve piyasalarda istikrarsızlık oluşmasına izin vermeyeceklerini, gerektiğinde müdahale edeceklerini ifade etti.
Amir, Mısır cüneyhinin dalgalanmaya bırakılmasının ardından yatırım, turizm gelirleri ve tahviller gibi farklı şekillerde ülkeye 120 milyar dolar para girişi olduğunu duyurmuştu.
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