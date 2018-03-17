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Mısır'da "El-Uksur Afrika Filmleri Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 02:41 | Son Güncelleme

Festivalin açılış töreni Hatşepsut Tapınağı önünde yapıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın güneyindeki El-Uksur kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "El-Uksur Afrika Filmleri Festivali" başladı.

Festivalin açılışı, kentin Nil Nehri'ne bakan batı kıyısında yer alan Hatşepsut Tapınağı önünde gerçekleştirildi.

Mısır Kültür Bakanı İnas Abduddayim, törende yaptığı konuşmada, bu festivalle "Kara Kıta"da kardeşler arasındaki bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Fas, Tunus, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Gana, Burkina Faso, Ruanda, Güney Afrika, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Senegal, Uganda, Cezayir ve Irak dahil birçok ülkeden 52 filmin gösterileceği festival, 22 Mart'a kadar devam edecek.

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El-Uksur mısır

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